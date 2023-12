Bundesrat berät über Finanzierung des Ukraine-Wiederaufbaus

Laut Ignazio Cassis sollen über zehn Jahre sechs Milliarden für den Ukraine-Wiederaufbau aufgewendet werden. Woher das Geld kommen soll, spaltet den Bundesrat. Bundesrat Ignazio Cassis will, dass der Bund über zehn Jahre sechs Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine aufwendet: Auf Kosten der übrigen Ausgaben für Entwicklungs- und Nothilfe. (Archivbild) - keystoneDie Schweiz soll sich der Wirtschaftsleistung entsprechend solidarisch daran beteiligen.

Bundesrat über die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine. Dabei soll einerseits die Frage geklärt werden, wie viel Geld dafür zur Verfügung gestellt werden soll. Andererseits wird sich die Landesregierung auch der Frage widmen, woher die Mittel kommen sollen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Noch ist der Ukraine-Krieg alles andere als vorbei, doch der Bundesrat berät bereits über die Finanzierung des Wiederaufbaus des kriegsversehrten Landes. (Symbolbild) - keystonewar ursprünglich überzeugt, dass der Ukraine-Wiederaufbau nicht auf Kosten anderer Projekte der internationalen Zusammenarbeit (IZA) stattfinden dürf





nau_live » / 🏆 18. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamas: Fedpol schlägt Alarm wegen Terror-FinanzierungDie Bundespolizei will bei der Aufdeckung von Konten terroristischer Organisationen vorwärtsmachen. Darum fliessen ihre Informationen jetzt auch zu Banken und Vermögensverwalter.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Ukraine: Russland beschiesst afrikanisches Frachtschiff ++ EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mit der UkraineSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Ukraine: Russland beschiesst afrikanisches Frachtschiff ++ Krieg in der Ukraine schwächt russische LandesverteidigungSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Schweizer Banken erhalten Hinweise zu Hamas-FinanzierungAus der Schweiz soll Geld an die Terrororganisation Hamas geflossen sein

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Geld für Terrororganisation - Kritik an Katars Finanzierung der Hamas wächstWenn es um die Finanzierung von Terror geht, steht Katar oft in der Kritik. Aus dem Emirat sollen Hunderte Millionen Franken zur radikal-islamischen Hamas fliessen. Unter anderem auch durch die Wohltätigkeits-Organisation «Qatar Charity» – mit Verstrickungen bis in die Schweiz.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Dmitri Peskow: Kreml-Sprecher will Einlenken der USADer Kreml hat die Ukraine und die USA zu einem Einlenken im Ukraine-Krieg aufgerufen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »