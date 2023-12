Bundesrat: Baume-Schneider schleicht ab, Jans übernimmt Migration. FDP desavouiert Portmann. EU offen für Ukraine: Orbán knickt ein. Der Denkfehler der SP bei der EU Die 3 Top-Kommentare zu"Bundesrat: Baume-Schneider schleicht ab, Jans übernimmt Migration. FDP desavouiert Portmann. EU offen für Ukraine: Orbán knickt ein. Der Denkfehler der SP bei der EU"Tragisch Angst haben zu müssen, dass innere Feinde der Schweiz, unser Land der EU zum Fraß vorwerfen wollen.

Wenn man beobachtet wie sich die sozialistisch totalitäre EU gegenüber der Bevölkerung gebärdet war die DDR ein Kindergarten dagegen. Wir werden alles verlieren und sehr dunklen Zeiten entgegen gehen, falls diesen Halunken das gelingt. Leider hat Herr Blocher nicht mehr die Kraft und ein genauso gewichtiger Kämpfer ist nicht in Sicht. Die schwache junge Generation wird unglaublich leide





Beat Jans ist neuer BundesratDie Vereinigte Bundesversammlung wählte den Sozialdemokraten aus dem Kanton Basel-Stadt im dritten Wahlgang mit 134 Stimmen zum Nachfolger von Alain Berset.

Beat Jans: Drei Frauen zuhause – so tickt der neue BundesratMit 134 Stimmen wurde SP-Kandidat Beat Jans am Mittwoch in den Bundesrat gewählt. Wie tickt er politisch, wie privat? Ein Porträt über ihn und seine Frau Tracy Jans.

Beat Jans im Bundesrat, die Krönung einer PolitkarriereArbeiterkind, Landwirt, Umweltwissenschaftler

Der neue SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt anDer frisch gewählte SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt an und wird von seinem Vorgänger Alain Berset begleitet. Die fehlende Begeisterung und der Stillstand in der Schweizer Politik werden thematisiert.

Basel: Nachfolge für Regierungsratssitz von Beat JansDie Basler SP bereitet sich auf die Nachfolge von Beat Jans vor, der möglicherweise in den Bundesrat gewählt wird. Interessierte konnten sich bis zum 5. Dezember bei der Findungskommission melden.

SP setzt Beat Jans und Jon Pult aufs Ticket für BundesratswahlNachdem der Point de Presse verschoben verschoben wurde, wurde jetzt das Rätsel um die Nachfolge von BR Berset gelöst. Die zwei Kandidaten heissen Jans und Pult.

