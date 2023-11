Bundesrat: Armee soll maximalen Bestand überschreiten dürfen

Am Stichtag im Oktober 2022 – vor rund einem Jahr – lag der Effektivbestand bei 151'299 Armeeangehörigen, also über dem Bedarf. Dank einer Übergangsbestimmung im Militärgesetz war es bis Ende 2022 möglich, diese Zahl zu überschreiten, wie der Bundesrat zum Entscheid schreibt.

Effektivbestand liegt aktuell bei 147'000Zurzeit liegt der Effektivbestand bei 147'000 Armeeangehörigen. Um ihn konform mit dem geltenden Recht zu machen, müsste die Armee zwei Jahrgänge von Armeeangehörigen, die ihre Ausbildungsdienstpflicht bereits erfüllt haben, früher entlassen. Das hält der Bundesrat angesichts der geopolitischen Lage nicht als opportun.

Mehr Sold für Zivilschutzleistende Box aufklappen Box zuklappen Zivilschutzleistende erhalten ab 1. Januar des kommenden Jahres etwas mehr Sold. Das hat der Bundesrat beschlossen, da der Sold in der Armee im November 2022 erhöht wurde und sich die Soldansätze des Zivilschutzes an jenen der Armee orientieren.

Die Landesregierung will wieder für Gleichbehandlung sorgen und passt deshalb die Zivilschutzverordnung per Anfang des kommenden Jahres an. Das teilte der Bundesrat mit. Bei den heutigen Beständen und Diensttagen führt die Änderung der Zivilschutzverordnung zu zusätzlichen Kosten von rund 1.3 Millionen Franken pro Jahr. Diese werden laut der Mitteilung von der aufbietenden Stelle getragen. Das sind im Normalfall die Kantone.

:

NAU_LİVE: Armee soll maximalen Bestand für gewisse Zeit überschreiten könnenAufgrund der weltpolitischen Lage soll die Schweizer Armee aktuell mehr Soldaten haben dürfen als gesetzlich festgelegt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Mehr Asylgesuche bringen Bund in Platznot – Armee hilft ausRund 300 Geflüchtete werden vorübergehend in der Churer Kaserne untergebracht. Entschieden hat dies der Bund. Darf der das einfach?

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Hamas-Angriff auf Israel: Armee weitet Bodenoffensive im Gazastreifen ausNach dem blutigen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahost-Konflikt neu eskaliert. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im News-Ticker.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Gott bleibt in der Verfassung – weniger aus Überzeugung, sondern aus technischen GründenDas Luzerner Parlament will die Präambel in der Kantonsverfassung vorerst nicht verändern.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

NZZAS: Was für ein Leben kann man sich als Bundesrat leisten?Wer Bundesrat wird, macht es nicht fürs Geld. Und doch flohen immer wieder Bundesräte auf besser bezahlte Posten. Andere blieben und starben im Amt – weil sie auf den Lohn angewiesen waren.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Grüne Genfer Ständerätin Mazzone kandidiert nicht für BundesratDie Grüne Genfer Ständerätin Lisa Mazzone hat sich gegen eine Kandidatur als Bundesrat entschieden. Sie möchte ihre Arbeit fortsetzen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »