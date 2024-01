Bundespräsidentin Viola Amherd reist durch die Schweiz

Noch selten waren so viele grosse Namen auf einmal in der Schweiz zu Gast. Seit Montagmorgen reist Bundespräsidentin Viola Amherd durch die Schweiz und trifft Persönlichkeiten wie Wolodimir Selenski und Ursula von der Leyen.Thomas wurde in London geboren und war Journalist bei der Tageszeitung The Independent, bevor er 2005 nach Bern zog.

Er spricht drei der Schweizer Landessprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch) und geniesst es, durch das Land zu reisen und diese vor allem in Pubs, Restaurants und Gelaterias zu praktizieren.Die neue Bundespräsidentin hatte lediglich zwei Wochen Zeit, bevor das Weltwirtschaftsforum (WEF) im Bündner Bergort Davos begann. Dieses Jahr standen die Sterne jedoch günstig, und drei der wichtigsten diplomatischen Dossiers der Schweiz – die Beziehungen zur Ukraine, zu China und zur Europäischen Union (EU) – konnten am selben Tag in der Schweiz besprochen werden. Dank der reibungslosen Vorbereitung gab es bisher nur lächelnde Gesichter und positive Kommentare.. Aber sie konnte bereits am 1





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesrätin Viola Amherd stellt neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik vorBundesrätin Viola Amherd hat Markus Mäder zum neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik ernannt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Selenski bezeichnet Putin als «Raubtier»: «Er will Krieg ohne Ende» ++ Chinas Premier «vergisst» Ukraine ++ Viola Amherd kritisiert Wirtschafts-EliteStaatsoberhäupter und Wirtschaftsführer aus aller Welt versammeln sich bis 19. Januar am WEF in Davos. Die wichtigsten News und Hintergründe finden Sie hier im News-Blog.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Schweiz streicht Millionen für UNRWA im GazastreifenDas Parlament streitet über die Streichung der 20 Millionen, die die Schweiz an das wichtigste Hilfswerk im Gazastreifen zahlt. Die Debatte beschäftigt bis nach New York.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Solarstrom boomt in der SchweizDie Solarstromproduktion in der Schweiz wächst rasant, vor allem auf Hausdächern und an Fassaden. In diesem Jahr wurden rund 1500 Megawatt Fotovoltaikleistung neu installiert, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis 2024 könnte Solarstrom 10 Prozent der schweizerischen Stromproduktion ausmachen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

So hilfsbereit ist die Schweiz: sechs Fakten zur SolidaritätWie gross ist die Hilfsbereitschaft in unserem Land? Die neuste Befragungsstudie spricht eine klare Sprache.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der SchweizDie Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der Schweiz wurden als «besorgniserregend» bis hin zu «erschreckend» eingeschätzt. Was sind die Gründe dafür?

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »