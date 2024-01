Bundespräsidentin Viola Amherd plant Friedensgipfel für Ukraine-Krieg

Bundespräsidentin Viola Amherd will einen Friedensgipfel für den Ukraine-Krieg veranstalten. Was verspricht das Vorhaben mit Blick auf ein baldiges Kriegsende? Experte Manfred Elsig erklärt: Dabei gehe es primär um Kohäsion und Wirtschaftshilfe. Der Fokus solle hierbei in erster Linie auf dem Wiederaufbau des kriegsversehrten Landes und der Räumung von Minen liegen. An dem Gipfel sollten möglichst viele Länder teilnehmen, betonte die Bundespräsidentin.

Die Details des weiteren Vorgehens würden nun vertieft geprüft. Das Aussendepartement unter Am 15. Januar 2024 hat Bundespräsidentin Viola Amherd einen hochrangigen Friedensgipfel zum Ukraine-Krieg in Aussicht gestellt. (Archivbild) - keystone allerdings gelingen wird, bleibt offen. Nau.ch hat einen Experten für internationale Beziehungen um eine Einschätzung gebeten: Was verspricht der Friedensgipfel von Viola Amherd? steht fest: Die Teilnahme von möglichst vielen Akteuren werde für das Gelingen des Unterfangens essenziell sei





nau_live » / 🏆 18. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundespräsidentin Viola Amherd reist durch die SchweizBundespräsidentin Viola Amherd reist durch die Schweiz und trifft Persönlichkeiten wie Wolodimir Selenski und Ursula von der Leyen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Bundesrätin Viola Amherd stellt neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik vorBundesrätin Viola Amherd hat Markus Mäder zum neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik ernannt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Selenski: «Neutralität heisst nicht, die Realität zu ignorieren» ++ Schweiz plant hochrangigen FriedensgipfelBevor sie am Dienstag am WEF auftreten, weilen der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang in Bern.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne RusslandDie Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweiz und China wollen Handel erleichternChina ist einer der wichtigsten Schweizer Handelspartner und die Verflechtungen dürften noch grösser werden. Bundespräsidentin Viola Amherd empfing am Montag Chinas Premierminister Li Qiang . Thema war neben Menschenrechten und Schutz des geistigen Eigentums auch der einfachere Handel zwischen den Ländern. Schweiz und China wollen Zollbestimmungen und Visa abschaffen

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Selenski bezeichnet Putin als «Raubtier»: «Er will Krieg ohne Ende» ++ Chinas Premier «vergisst» Ukraine ++ Viola Amherd kritisiert Wirtschafts-EliteStaatsoberhäupter und Wirtschaftsführer aus aller Welt versammeln sich bis 19. Januar am WEF in Davos. Die wichtigsten News und Hintergründe finden Sie hier im News-Blog.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »