Bund erweitert Asylzentrum auf dem Glaubenberg - Regionaljournal Zentralschweiz

SRFLUZERN: Trockene Sommer: Luzern muss Wasserstrategie vorlegen - Regionaljournal ZentralschweizDie Regierung des Kantons Luzern muss eine Strategie ausarbeiten, wie die Landwirtschaft in trockenen Sommern mit genügend Wasser versorgt werden kann. Das Parlament hat einen entsprechenden Vorstoss der Grünen knapp angenommen – gegen den Willen der Regierung.

SRFLUZERN: Spital Wolhusen: Kostenschätzung hinkte der Realität hinterher - Regionaljournal Zentralschweiz172 Millionen Franken statt 125: Das neue Spital im Luzernischen Wolhusen kostet viel mehr als ursprünglich geplant. Diese Steigerung gab am Montag im Kantonsparlament zu reden. Laut Gesundheitsdirektorin Michaela Tschuor ist während der langen Planung die Kostenschätzung nie angepasst worden.

SRFLUZERN: Teure Wohnungen: Stadt Luzern will handeln - aber nicht sofort - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern soll genauer hinschauen, wenn bei Wohnungen die Mieten steigen - und notfalls intervenieren. Das fordert ein Bevölkerungsantrag. Gesetzlich wäre das möglich. Doch die Stadt will zuerst abklären, ob ein solches Vorgehen tatsächlich etwas etwas bringen würde.

SRFLUZERN: Die Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof erneuern - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof im Obergrundquartier umgestalten und sanieren. Der Stadtrat sieht dafür Investitionen von gegen 20 Millionen Franken vor. Das letzte Wort hat das Stadtluzerner Stimmvolk.

