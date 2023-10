Bucks gewinnen knapp gegen 76ers

Bei den Gastgebern stach Anthony Davis mit 30 Punkten und 13 Rebounds heraus, LeBron James kam auf 21 Zähler. Bei den Gästen aus Arizona konnte auch ein stark aufgelegterDie Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers bestritten im direkten Duell den jeweiligen Saisonauftakt. In einem knappen Spiel setzten sich die Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 118:117 durch.

Neuzugang Damian Lillard stahl dabei seinem griechischen Mannschaftskollegen die Show. Mit 39 Punkten war der 33-Jährige nicht nur der mit Abstand beste Werfer seines Teams. Zudem stellte der siebenmalige All-Star einen Rekord bei den Bucks für die meisten Punkte eines Debütanten auf.

In der Geschichte der NBA war es der vierthöchste Wert eines Neuzugangs bei seinem ersten Einsatz für sein Team.Philadelphia ein, weil Topstar James Harden in Milwaukee nicht dabei war. Die 76ers verzichteten auf Harden, weil dieser zuletzt zehn Tage nicht beim Team gewesen war. Er pocht auf einen Wechsel.Die Franchise begründete seine Abwesenheit mit der physischen Verfassung von Harden. headtopics.com

