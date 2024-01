Buchgeschenk Ideen und Leselust

Sie suchen noch Ideen für das besondere Buch­geschenk – oder für den eigenen Wunsch­zettel? Voilà, ein kleiner Streifzug zur Inspiration. Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft! Die Welt der Bücher ist eine grosse Wunder­kammer.

Aber je nach Text kann man sich als Leserin auch eher fühlen wie bei der Plackerei im Gym – das vermeintliche Leseglück muss man sich mitunter verdammt hart erarbeiten. Dennoch gibt es wenig, was so erhebend ist, wie wenn nach langer Tiefen­bohrung eine Erkenntnis aufleuchtet. Oder wenn man mit heissen Ohren einer Lieblings­figur durch die Geschichte folgt, gar nicht schnell genug umblättern kann – und gleichzeitig auf gar keinen Fall will, dass das Buch zu Ende geht. Thomas Böhm hat nun ein ganzes Buch mit solchen Geschichten von Leselust und Lesefrust zusammengestell





RepublikMagazin » / 🏆 14. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mary Robinson: Eine Kämpferin für MenschenrechteAls sie 1997 das Amt der UNO-Menschenrechtskommissarin antrat, hatte Mary Robinson bereits eine imposante Karriere hinter sich. Mary Robinson wuchs im Irland der 1950er-Jahre auf, als einziges Mädchen neben vier Brüdern. Sie erinnert sich, dass sie in ihrer Familie 'Ellenbogen' zeigen musste. Ihre Eltern erklärten ihr, dass sie gleich behandelt würde wie ihre Brüder. In der Familie war das so. Doch draußen, in der irischen Gesellschaft, lagen die Dinge ein wenig anders. Während ihres Jurastudiums in Dublin setzte sie sich für die Aufhebung des Scheidungsverbots, die Legalisierung der Empfängnisverhütung und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1969, im Alter von nur 25 Jahren, wurde sie als Unabhängige in den irischen Senat gewählt und begann ihre politische Aktivität in den Institutionen. Dort setzte sie die erwähnten Kampagnen fort. Doch die Versuche, ihre Ideale in Gesetzen zu verankern, unterschieden sich fundamental von den Debatten an der Universität.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Beat Jans kann’s: Freude über den Linksausleger im Bundesrat. Ingenieure statt Ideologen: Klimawende von Dubai. Tempo 30 am Escher-Wyss-Platz. UBS im SteigflugHier lesen Sie die neue Ausgabe der Weltwoche: https://weltwoche.ch/aktuelle-ausgabe/Steigen Sie ein, fliegen Sie mit! https://weltwoche.ch/Abonnieren Sie kostenlos den täglichen Newsletter der Weltwoche: https://weltwoche.ch/newsletter/Beat Jans kanns: Freude über den Linksausleger im Bundesrat. Ingenierure statt Ideologen: Klimawende von Dubai.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Strompreise für Grosskonzerne sinken, für Privathaushalte steigen sieFür Grosskonzerne winken im kommenden Jahr erhebliche Einsparungen aufgrund von Tiefpreisen auf dem Strommarkt. Die Preise für Privathaushalte steigen jedoch deutlich an.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Schweizer blicken pessimistisch aufs neue Jahr – aber auf Ferien und ihr Auto wollen sie nicht verzichtenFast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erwartet für 2024 im Vergleich zu heute eine finanzielle Verschlechterung. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten bzw. Hypothekarzinsen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Gianpiero Galasso: «Sie wollen bestimmt die Anekdote hören»Vom Coiffeur-Salon in die Hochfinanz – Gianpiero Galasso legte einen weiten Weg an Bord der Credit Suisse zurück, bevor er die Grossbank nach 25 Jahren verliess und zu Vontobel wechselte. Sein Bauchgefühl habe ihm schon damals gesagt, dass etwas nicht mehr stimmte, wie er im ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »