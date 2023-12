Bücher über künstliche Intelligenz als Weihnachtsgeschenk

Künstliche Intelligenz legt nach wie vor ein rasantes Tempo vor.

Sind wir bereits auf dem Weg zur Super-KI, einer so genannten ”AGI” (Artificial General Intelligence), die ungefähr der befürchteten Singularität, eine Art digitalen ”Atombombe”, wie man in den einschlägigen Kreisen auch gern sagt, entsprechen würde? Also einer künstlichen Intelligenz, die Menschen prinzipiell überlegen wäre und so auch eine Gefahr für die Menschheit wäre, weil und insofern sie ihre eigenen Ziele verfolgt? Schwer zu sagen. Die Vorgänge um Sam Altman bei Open AI, der erst entlassen und dann wieder eingestellt wurde, nachdem er angeblich aus dem Nähkästchen der inneren Entwicklung zu einer Super-Intelligenz geplaudert hatte, sind jedenfalls noch nicht ganz aufgeklärt. Auch deswegen wollen wir uns an dieser Stelle mit einigen spannenden Büchern zu diesem vielleicht brisantesten und aufregendsten Thema der digitalen Gegenwart beschäftigen und diese als Geschenk für den Weihnachtsbaum oder auch zur Selbstlektüre empfehle





