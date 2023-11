Bub (9) in Not: Facetime-Anruf an Schwester in prekärer Lage

Laut Angaben der Stadtpolizei Chur befand sich der Junge vor einem kleinen Felsvorsprung, den er aufgrund seiner Höhe nicht eigenständig überwinden konnte. Ein Mediensprecher der Stadtpolizei Chur sagt: «Es bestand die Gefahr, dass der Junge in den nebenan fliessenden Rhein hätte fallen können.» Ein Polizist und ein zufällig anwesender Passant handelten schnell.

AARGAUERZEİTUNG: Der Magenbrot-König der Schweiz übergibt seine Firma an seine TochterWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer.

BERNERZEİTUNG: Asyl: Ali H. wartet seit zwei Jahren auf seine FrauEin gut integrierter Afghane möchte seine Ehefrau in die Schweiz holen. Es beginnt eine bürokratische Odyssee mit absurd langen Wartezeiten, hohen Gebühren und aufwendigen Reisen.

SRFNEWS: News aus dem Eishockey - Joe Thornton beendet seine Karriere definitivHier finden Sie die wichtigsten Kurzmeldungen des Tages aus dem Eishockey-Geschehen.

TAGESANZEİGER: – News der Woche: Alt-Ständerat Noser mischt sich in den Kampf um seine Nachfolge einDas «Politohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Schweiz passiert.

SUEDOSTSCHWEİZ: Bei Spielhälfte hat der HCD immer noch seine knappe FührungDer HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag?

TAGESANZEİGER: Republikaner gibt auf: Früherer Trump-Vize Mike Pence zieht seine Präsidentschaftsbewerbung zurückDer einstige Stellvertreter von Donald Trump gibt das Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur auf. Er war in Umfragen zuletzt stark zurückgefallen.

