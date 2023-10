Bruno Zanga verlässt die Kantonspolizei St.Gallen

Stärkung der Regionalpolizei, Neubau und technische Weiterentwicklung der Notruf- und Einsatzleitzentrale, Professionalisierung der Sicherheitspolizei, Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, Aktualisierung der Personalstrategie, Digitalisierung der Polizeiarbeit - dies sind nur einige Bereiche, in denen Bruno Zanga zusammen mit der Geschäftsleitung nachhaltige Akzente für das Korps der Kantonspolizei St.Gallen gesetzt hat. Das schreibt die St.

Bruno Zanga ist seit 1993 für den Kanton St.Gallen tätig. Zunächst war er stellvertretender Leiter und ab 1997 dann Amtsleiter des Migrationsamts. Im März 2011 wählte ihn die Regierung zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei St.Gallen. Das Kommando übernahm er am 1. November 2011. «Das Sicherheits- und Justizdepartement dankt ihm schon heute für die grossen Verdienste», heisst es im Communiqué.

Die Nachfolge wird voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres ausgeschrieben. Die Wahl der neuen Polizeikommandantin oder des neuen Polizeikommandanten wird dann durch die Regierung in der Zusammensetzung der Amtsdauer 2024/2028 erfolgen. Dies auf Antrag der neuen Vorsteherin oder des neuen Vorstehers des Sicherheits- und Justizdepartementes.Nach mehreren unverhofften Abgängen: Das St. headtopics.com

Sabina Brunnschweiler und Christopher Rühle werden ab kommendem Frühling das St.Galler Amt für Kultur in einem Co-Leitungsmodell führen. Die beiden folgen auf Tanja Scartazzini, die das Amt für Kultur bis letzten August geleitet hatte und deren Abgang einige Fragen aufwarf.

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet. headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Drogendealer muss vor Festnahme ins CTAm Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten Weiterlesen ⮕

Die Kantonspolizei Basel-Stadt gewinnt BFU-Sicherheitspreis 2023Die Abteilung Verkehrssicherheit der Kantonspolizei Basel-Stadt hat in diesem Jahr den BFU-Sicherheitspreis für die Digitalisierung verschiedener verkehrssicherheitsrelevanter Daten erhalten. Weiterlesen ⮕

Das Veteranenspiel St.Gallen und Umgebung lädt zum Jahreskonzert in Gossau und ehrt seinen DirigentenAm Sonntag gibt das Veteranenspiel St.Gallen und Umgebung sein Jahreskonzert in Gossau. Der altgediente Dirigent nimmt nach zwölf Jahren seinen Abschied. Weiterlesen ⮕

Kampagne «Rücksicht» 2023 in St. Gallen: Positive BilanzIm Mai 2023 startete die Sensibilisierungskampagne «Rücksicht» zum dritten Mal in St. Gallen. Die Stadtpolizei St. Gallen zieht eine positive Bilanz. Weiterlesen ⮕

Zürcher Polizei verhaftet Absender der BombendrohungDie Zürcher Kantonspolizei hat den Absender der Bombendrohung vom Dienstag am Obergericht ermittelt… Weiterlesen ⮕