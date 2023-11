Bruno-Manser-Fonds: Bund wehrt sich gegen UNO-Kritik

Forst schrieb, dieses Vorgehen verletzte womöglich die sogenannte Aarhus-Konvention, der die Schweiz 2014 beitrat. Dort steht, dass die Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass Personen, die wichtige Umweltinformationen öffentlich machen, «hierfür nicht in irgendeiner Weise bestraft, verfolgt oder belästigt werden».schreibt das Bundesamt nun, es sei plausibel, dass diese Konvention jeweils nur im betroffenen Land gelte.

UNO-Sonderberichterstatter Forst zeigte sich insbesondere darüber besorgt, dass man in der Schweiz womöglich mit missbräuchlichen Klagen, sogenannten Slapp-Suits, gegen die Umweltschützer vorgeht. Derzeit ist eine grosse Klage gegen den Fonds in Basel hängig. Der Bund versichert, man könne sich gegen Slapp-Suits juristisch wehren und werde finanziell entschädigt, falls man Opfer einer solchen Klage werde.

Der Manser-Fonds sagt auf Anfrage hingegen, dass solche missbräuchliche Klagen in Europa und der Schweiz zunähmen. «Während die EU die Problematik verstanden hat und sie mit einem Anti-Slapp-Richtlinienentwurf angeht, verschliesst der Bundesrat offensichtlich die Augen vor der Problematik.»

ist Co-Leiter des Recherchedesks von Tamedia. Sein Schwerpunkt sind vertiefte Recherchen. Er ist Mitglied des International Consortium of Investigative Journalists ICIJ. Seine Arbeiten mit dem Recherchedesk und dem ICIJ wurden mehrfach prämiert.

