Britischer Fonds warnt vor Liquiditätskrise in den USA

Ein britischer Fonds rechnet in den USA mit einer Liquiditätskrise, die zu einem Marktcrash wie am «Schwarzen Montag» des Jahres 1987 führt. soviel Barmittel wie noch nie. Der Cash-Anteil an der Gesamtsumme liegt bei zwei Dritteln, wie Ruffer-Fondsmanager Matt Smith erklärt. Wenn es an der Wall Street scheppert, will Ruffer nicht exponiert sein, sondern allenfalls von Kreditausfallswaps profitieren sowie von Aktienoptionen , die auf sinkende Börsenkurse wetten.

Ruffers Arbeitsweise ist dergestalt, dass der Fonds seine Anlagen auf eine oder zwei Wetten konzentrieren kann, statt sich einfach an Branchen-Benchmarks zu orientieren. 2020 war das Haus mit einer Wette auferfolgreich. Im Jahr 2023 hingegen setzte Ruffers Total Return Fund aufs falsche Pferd und fuhr ein Minus von mehr als 6 Prozent ein, als die Aktienmärkte in die Höhe schnellten und zugleich auch die Anleihekurse kletterten.

Die Ursachen sind zwar umstritten, aber die Zeit vor dem Absturz war von einem überschwänglichen Bullenmarkt bei Risikoanlagen gekennzeichnet, zu dem Smith heute Parallelen sieht.Übertriebener Optimismus in Bezug auf US-Zinssenkungen hat an den Märkten zu Preisen geführt, bei denen absolut nichts schiefgehen darf.

«Wir haben zwei Anlageziele: Das eine ist der Kapitalerhalt und das zweite ist, eine bessere Rendite als Bargeld zu erzielen, aber das ist ein sekundäres Ziel», so Smith. «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, dass die Konzentration auf das erste Ziel am wichtigsten ist.» In der globalen Finanzkrise 2008 machten die Kunden von Ruffer einen Gewinn von 16 Prozent, so Smith.

