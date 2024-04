«Es ist der ideale Moment, etwas Grosses aufzubauen» – Britischer Botschafter wirbt für Freihandel mit der Schweiz Die britische Wirtschaft hat nach dem Austritt aus der EU mit Problemen zu kämpfen. Nun sucht das Land den wirtschaftlichen Schulterschluss mit der Schweiz . James Squire, britischer Botschafter in Bern, sagt im Interview, was er damit konkret meint. Und er begrüsst eine engere Zusammenarbeit zwischen der Schweiz er Armee und der Nato .

Rio-Star verpasst den Final ++ Die Regio-Fussballresultate ++ Finalniederlage für Masarova ++ UBR bleibt erstklassig Was machen die regionalen Spitzenteams Sm'Aesch, Starwings, UBR, RTV und EHC? Und was passiert sonst noch so Sportliches rund um Basel? Im Blog «Regiosport aktuell» haben Sie die Übersicht.Basler «Capri Bar» in finanziellen Nöten: Hilferuf ans Publikum gestartet

