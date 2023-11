– Brienz BE: Wochenendsperrungen für Fahrbahnsanierung im Giessbachtunnel

Zurzeit wird die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz umfassend erneuert. Dabei werden auch die drei Tunnel entlang der Strecke saniert. Im Sengg- und im Chüebalmtunnel wurden bereits im letzten Jahr die Fahrbahnen erneuert. Jetzt ist der Giessbachtunnel an der Reihe. Wie bei den beiden anderen Tunneln wird auch hier der Deckbelag und die Betonplatten abgetragen und ein klassischer Strassenaufbau eingebaut.

Anstatt die Betonplatten Schritt für Schritt während der regulären Nachtsperrungen abzutragen, wird der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten während zweier Wochenenden durchgeführt. Die letztjährige Erfahrung hat gezeigt, dass mit Intensivbauphasen über das Wochenende eine technisch einwandfreie Lösung erzielt werden kann.

Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse auf der anderen Seeseite umgeleitet. In Oberried und Brienz werden Verkehrsdienste eingesetzt. Iseltwald bleibt über die Gemeindestrasse von Bönigen her erreichbar. Reisebusse können an diesen Wochenenden aufgrund der engen Platzverhältnisse auf der Gemeindestrasse nicht nach Iseltwald fahren. Der Postautoverkehr zwischen Bönigen und Iseltwald wird aber aufrechterhalten.

