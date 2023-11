Brian steht ab heute wieder vor Gericht

Angeklagt ist er wegen 30 mutmasslicher Delikte, die er während seiner Haft im Gefängnis Pöschwies begangen haben soll. Im schwersten Delikt geht es um eine Glasscherbe, die er auf einen Gefängnisaufseher geworfen und diesen so verletzt haben soll.Der landesweit bekannt gewordene Strafgefangene Brian muss sich ab Montag einmal mehr vor Gericht verantworten. Der 28-Jährige ist wegen rund 30 Delikten angeklagt, die er in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf im Kanton Zürich begangen haben soll.

Erscheinen wird der Angeklagte vor dem Bezirksgericht Dielsdorf aber nicht. Brian bleibt in seiner Zelle. Er hatte vergangene Woche ein Gesuch um Dispensation gestellt, das vom Gericht bewilligt wurde. Reden werden ausschliesslich die Staatsanwaltschaft und Brians Anwälte.. Beim schwersten der neu angeklagten Delikte soll Brian eine Glasscherbe in Richtung eines Pöschwies-Aufsehers geworfen haben. Dieser sei oberhalb des Auges verletzt worden.

Der Prozess wird dabei nicht so durchgeführt, wie es die Staatsanwaltschaft sich erhofft hatte. Sie beantragte beim Bezirksgericht eine Aufteilung des Verfahrens. Vor einer Urteilseröffnung mit Verkündigung des Strafmasses müsse zuerst die Grundsatzfrage geklärt werden, ob Brian die Delikte wegen seiner rigiden Haftbedingungen beging. Die Staatsanwaltschaft wollte dazu zuerst ein weiteres Urteil des Obergerichtes abwarten.

