Brian freizulassen wäre ein «grosses Experiment»

Dem 28-Jährigen werden 30 Delikte angelastet, die er während seiner Zeit in der Haftanstalt Pöschwies begangen haben soll. Im schwersten Delikt geht es um eine Glasscherbe, die er auf einen Gefängnisaufseher geworfen und diesen so verletzt haben soll.Zu Wort kam beim Prozessauftakt auch ein zweiter Gutachter, der die Entwicklung von Brian im Gefängnis positiv schilderte. Der 28-Jährige sei mittlerweile angepasst, höflich und korrekt.

Brian muss sich wegen 30 Delikten verantworten, die er im Gefängnis Pöschwies begangen haben soll. Seine Anwälte argumentieren, dass die rigiden Haftbedingungen die Ursache für die Angriffe gewesen seien.Nach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe.Ein dramatischer Vorfall hat sich offenbar an Bord einer Maschine der Alaska Airlines am Sonntag abgespielt.

