Bregal Unternehmerkapital acquires majority stake in Channel Pilot Solutions

Von Bregal Unternehmerkapital (BU) beratene Fonds übernehmen die Mehrheit an der Hamburger Channel Pilot Solutions GmbH (Channel Pilot Solutions) - sie wird Teil der kürzlich neu geformten E-Commerce-Software-Gruppe im Portfolio von BU und ergänzt diese um ein führendes Tool für Produktdatenoptimierung und Marktplatzanbindungen.

Die 2012 gegründete Channel Pilot Solutions GmbH aus Hamburg stellt mit ihrem Tool Channel Pilot Pro Unternehmen eine Cloud-Plattform zur Verfügung, um ihre Produktpräsenz und -verfügbarkeit auf verschiedenen Online-Vertriebskanälen zu optimieren sowie Preise dynamisch anzupassen. Die schnell wachsende, cloudbasierte Feed- und Channel-Management-Lösung nutzen etwa 3.500 Onlineshops von Blue-Chip-Kunden in der DACH-Region, in Frankreich und in Spanien, darunter die Mehrheit der Top-25 E-Commerce-Händler in Deutschland. Die CP-Suite ermöglicht es, große Sortimente auf hunderten verschiedenen Vertriebskanälen (z.B. Marktplätzen, Produktsuchmaschinen, Social Media, Preissuchmaschinen, Affiliate Platformen etc

