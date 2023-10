Breakfestival in Basel: Rune trifft auf Etcheverry

Der Vorjahresfinalist Holger Rune (ATP 6) kam mit nur zwei Siegen aus den letzten sechs Spielen nach Basel. Seit Boris Becker auf dessen Trainerbank sitzt, scheint die Resultatkrise aber überwunden. Der als Nummer Eins gesetzte Däne trifft auf den Murray-Bezwinger Tomas Etcheverry (ATP 32). Die Beiden standen sich bereits zwei Mal gegenüber, wobei jeder Spieler zu einem Sieg kam. Auf ATP-Stufe duellieren sich Rune und Etcheverry jedoch zum ersten Mal. .

Zu seiner Kniebehandlung, die Stricker bereits nach drei Games in Anspruch nahm, sagt er: «Es wurde schnell wieder besser. Aber ich weiss nicht genau, warum das Knie geschmerzt hat.» Die Unterstützung der Basler Publikums hatte Stricker schon im Platzinterview gelobt. An der PK sagt er: «Von der Unterstützung für mich, war das das Beste, was ich bisher erlebt habe. In New York war es auch laut, aber eher gegen mich.» (jaw)Was für ein Spiel! Dominic Stricker (ATP 96) startete wie die Feuerwehr und knallt seinem Gegner Casper Ruud (ATP 8) die Bälle um die Ohren.

Der dritte Durchgang begann mit einem Schreckmoment. Doch Stricker wehrte im ersten Game beim Stand von 0:40 gleich drei Breakbälle ab. Anschliessend fand der Berner zur alten Form zurück. Beide Spieler hielten ihren Aufschlag, das Tiebreak musste eine Entscheidung bringen. Und dort dominierte der Underdog dann die Ballwechsel und sicherte sich nach 2:26 Stunden den Matchgewinn. headtopics.com

Der 22-Jährige zeigte sich nach dem Spiel erstaunlich gelassen: «Heute hatte ich viel Glück, es ist einfach unglaublich. Das Turnier ist schon jetzt ein Riesenerfolg für mich. Ich versuche nun, jedes weitere Spiel einfach ruhig anzugehen.» Für den Viertelfinal wünscht sich Shevchenko ein Aufeinandertreffen mit Félix Auger-Aliassime (ATP 19). Der Kanadier trifft heute Abend auf Botic van de Zandschulp (ATP 65).

Dominic Stricker (ATP 96) hält somit als letzter Spieler die Schweizer Fahne im Hauptfeld hoch. (jos)Erster Satz, Tiebreak, Vorhang auf! Ruud nutzt seinen dritten Satzball, Bublik zertrümmert anschliessend sein Racket. Dafür erhält der Turniersieger von letzter Woche in Antwerpen eine Verwarnung vom Schiedsrichter aufgebrummt. headtopics.com

Weiterlesen:

bzBasel »

Breakfestival zu BeginnStricker nimmt Humbert zum dritten Mal in Folge den Service ab. Der Schweizer gewinnt den zweiten Satz. Humbert legt vor, doch Stricker dominiert die Ballwechsel und gewinnt den ersten Satz. Weiterlesen ⮕

Titelverteidiger im Einsatz ++ Rune im Eiltempo weiter ++ Stricker gewinnt sensationell und lässt die Halle bebenVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Rune holt sich den ersten Satz ++ Stricker gewinnt sensationell und lässt die Halle bebenVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

- Spiel 2 mit Boris Becker im Rücken: Holger Rune trifft auf Sebastian BaezIm Achtelfinal bei den Swiss Indoors treffen ab 18 Uhr der Däne und der Argentinier aufeinander. Weiterlesen ⮕

Konzert des Sinfonieorchesters Basel: So spannt man einen musikalischen BogenDas Sinfonieorchester lud am Mittwoch zum Abo-Konzert ins Stadtcasino – mit rhythmischem Programm, einem virtuosen Schwesternpaar und einem überzeugenden Dirigenten. Weiterlesen ⮕

Polizei Basel-Landschaft startet Winterreifen-Montage-ChallengeDie Polizei Basel-Landschaft hat einen Videoaufruf gestartet, um herauszufinden, ob andere Polizeikollegen schneller sind als sie beim Montieren von Winterreifen. Sie zeigen in einem Instagram-Video, wie schnell sie die Reifen wechseln und rufen nun zur Challenge auf. Weiterlesen ⮕