Brandstifter von Schmerikon SG löschte seine eigenen Flammen

Am 3. November 2021 fackelten zwei Privatautos von Polizisten auf dem Parkplatz des Polizeipostens ab. Am 31. Dezember 2021 soll er einen Holzstapel in Flammen gesetzt haben – das Feuer griff auf ein Gartenhaus über.Am 26. Februar 2022 brach in einem Wohnhaus im Keller ein Feuer aus. Bewohner mussten evakuiert werden.

Am 26. März 2022 brannte ein Gartenhäuschen, am 30. Juli 2022 dann ein abgestellter Wohnwagen komplett aus. Am 10. September 2022 soll die Brandstiftung-Serie dann mit einem ausgebrannten Lieferwagen geendet haben.Der Sachschaden belaufe sich laut Anklageschrift auf 186'250 Franken. Derzeit befindet sich der Angeklagte im vorzeitigen Strafvollzug.

Bei der Brandserie, für die der Mann im Jahr 2007 verurteilt wurde, zündete er ein Segelboot, einen Lastwagen und mehrere Scheunen an. Das Urteil: Drei Jahre Freiheitsstrafe und eine ambulante Massnahme. Schon damals sei ihm lautNach einem Umzug nach Schmerikon SG begann der Schweizer wieder damit, für die freiwillige Feuerwehr zu arbeiten. Gleichzeitig häuften sich auch die Brände.

Die Verhandlung um die mutmasslichen Brandstiftungen beginnen am 31. Oktober. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 36-Jährigen wegen mehrfacher Brandstiftung und Gefährdung von Leib und Leben eine unbedingte Gefängnisstrafe von vier Jahren und vier Monaten.

