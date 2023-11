Brand in Schrebergartensiedlung in Zürich

Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ging am Samstagabend die Meldung über einen Brand in einer Schrebergartensiedlung ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Schrebergartenhaus in Vollbrand, zwei weitere brannten teilweise. Die Feuerwehr Dietikon brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Zum Zeitpunkt des Einsatzes waren keine Besitzer anwesend. An den Gebäuden entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Franken. Die Brandursache ist noch unklar.

Sie wird nun durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen

