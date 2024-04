Brand in Rorschacher Alterszentrum: Eine Person stirbt

Am Sonntag ist es in einem Rorschacher Alterszentrum zu einem Brand gekommen. Dabei verlor eine Person ihr Leben. Mehrere Zimmer sind nicht mehr bewohnbar. Wie geht es nun für die Bewohnerinnen und Bewohner weiter? TVO hat nachgefragt.Für Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach, war die Meldung des Brandes ein Schock. «Wenn man sowas hört, dann wird es einem ganz anders», sagt er gegenüber TVO. Doch er sieht auch das Positive.

Er sei erfreut gewesen, wie professionell von allen Seiten gearbeitet wurde. Gemeint sind die beteiligten Rettungskräften sowie Heimangestellten. Die Heimleitung und Mitarbeitenden nahmen vor der TVO-Kamera keine Stellung. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner durften nicht vor laufender Kamera befragt werden. Unsere Reporterin vor Ort berichtet aber, dass der Alltag bereits wieder eingekehrt sei. Den Bewohnenden gehe es gut und sie würden ihren normalen Beschäftigungen nachgehen. Das Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, ist noch abgesperr

