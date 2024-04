Brand in Istanbuler Nachtclub während Reparaturarbeiten

Der Brand war dem Gouverneursamt zufolge in den Mittagsstunden in den unteren Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden. Die Brandursache ist noch unklar. Unangemeldete ReparaturarbeitenDer Gouverneur von Istanbul, Davut Gül, hatte bekannt gegeben, dass das Feuer während Reparaturarbeiten in dem Club im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war.

In einer am Abend veröffentlichten Erklärung teilte die Stadtverwaltung des betroffenen Stadtteils Besiktas mit, dass ihr «kein Antrag auf Genehmigung» der Besitzer der Diskothek oder des Unternehmers «bezüglich einer möglichen Renovierung der Räumlichkeiten» vorgelegt worden sei. Der Club war während des Ramadans geschlossen. Mittlerweile seien acht Personen festgenommen worden, so der Gouverneur. Darunter auch der Manager des Clubs sowie der Chef der Firma, welche für die Arbeiten zuständig war. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleite

