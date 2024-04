Brand in Heiden: Hoher Sachschaden

In der Nacht auf Samstag, 13. April 2024, ist an der Mittelbissaustrasse in Heiden , ein Brand ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden .

Am 13. April, kurz nach 02.00 Uhr war es in Heiden zu einem Brand eines Einfamilienhauses mit angebauter Scheune gekommen. Der Brand konnte im Verlauf des Samstags durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt. Momentan arbeiten Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Stellen der Kantonspolizei an der Brandursachenermittlung.

Nachdem noch verschiedene Fragen zum Brandausbruch und dem Brandverlauf offen sind, sucht die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Personen, welche in der Brandnacht frühzeitige Beobachtungen zum Brandverlauf machen können. Da in der beschriebenen Nacht Festaktivitäten der Häädler Messe stattgefunden hatten, waren möglicherweise auch Festbesucher auf dem Heimweg.

Diese und alle weiteren Personen sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 071 343 66 44 bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu melden.

Brand Heiden Sachschaden Kantonspolizei Zeugen

