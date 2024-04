Brand in Elgg: Gebäude steht in Vollbrand

Kurz vor halb drei Uhr ging bei der Notrufzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung über einen brennenden Schopf an der Hintergasse in Elgg ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand . Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr eines Übergreifens des Feuers mussten mehrere Personen aus den umliegenden Gebäuden kurzzeitig evakuiert werden.

Bei diesem Brand wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden mehrere zehntausend Franken betragen. Zur Klärung der Brandursache sicherte die Kantonspolizei Zürich Spuren und befragte mehrere Auskunftspersonen. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Eulachtal, Schutz & Intervention Winterthur, Turbenthal-Wila-Wildberg sowie vorsorglich ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Winterthur im Einsatz.Personen, die Angaben zum Brandausbruch oder zu weiteren Feststellungen im Bereich der Kirch-, Hinter- und Obergasse machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, zu melden.

Brand Elgg Vollbrand Feuerwehr Evakuierung

