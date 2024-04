Brand in einem Schopf an der Oberdorfstrasse

Am Sonntag , kurz nach 22:20 Uhr, ist es in einem Schopf an der Oberdorfstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.Ein Bewohner meldete der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen einen Brand in einem Schopf neben seinem Wohnhaus. Die ausgerückten Rettungskräften konnten nur noch einige Glutnester antreffen. Der Brand konnte bereits von den Bewohnern sowie Drittpersonen gelöscht werden. Die Brand ursache ist unklar.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen die Brandursachenermittlung aufgenommen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen, zwei Feuerwehren mit 45 Angehörigen sowie vorsorglicherweise der Rettungsdienst.Golden Thai Food in Urdorf: Traditionelle Thai-Küche geniessenDe Araujo Cleaning Services, Dübendorf ZH: Zuverlässige ReinigungsarbeitenMonti’s Möbelhaus AG: Qualitätsmöbel für jedes Budget in St.

Brand Oberdorfstrasse Schopf Kanton St.Gallen Brandursachenermittlung Sachschaden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ebnat-Kappel SG: Schopf gerät in BrandAm Sonntag (14.04.2024), kurz nach 22:20 Uhr, ist es in einem Schopf an der Oberdorfstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

St. Gallen: Slapstick in der GC-Abwehr – St. Gallen geht vor der Pause in FührungDas Team von Trainer Bruno Berner ist dringend auf Punkte angewiesen, damit die Lage in der Tabelle nicht noch ungemütlicher wird. Die Partie hier im Liveticker.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Ausstellungseröffnung in Konstanz +++ Frühlingskonzert in der Tonhalle St.Gallen +++ Elektrischer Sound mit Kontrasten in St. GallenDie Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Stadt St.Gallen SG: Brand in Küche eines MehrfamilienhausesAm Freitag (29.03.2024), kurz nach 00:40 Uhr, ist es in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Lerchentalweg zu einem Brand gekommen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Brand in Diepoldsau SG: Mutiger Sprung rettet Hausbewohner das LebenAm Sonntag (17.03.2024), um 04:35 Uhr, sind bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen mehrere Meldungen von einem Brand an der Oberdorfstrasse eingegangen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Burgistein BE: Schopf niedergebrannt – technische Ursache im VordergrundDie Ermittlungen zum Brand eines Schopfes, in dem auch eine Räucherei untergebracht war, von Mitte Oktober in Burgistein sind abgeschlossen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »