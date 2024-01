Brain Navi gibt Abschluss des 100. Falls mit Navigationsroboter NaoTrac bekannt

Brain Navi gab den Abschluss des 100. Falles bekannt, bei dem sein neurochirurgischer Navigationsroboter NaoTrac eingesetzt wurde. Der 100. Fall wurde von Dr. Hao-Yu Chuang, dem Leiter der neurochirurgischen Abteilung im Annan Hospital in Tainan, Taiwan, durchgeführt. „Es ist mir eine Freude, Zeuge dieses wichtigen Meilensteins zu sein, der die kontinuierliche klinische Akzeptanz des chirurgischen Navigationsroboters NaoTrac zeigt.

Ich freue mich, meinen Patienten weiterhin diese hochmoderne chirurgische Technologie anbieten zu können", sagte Dr. Hao-Yu Chuang. „Einer der Hauptvorteile im Vergleich zu anderen Systemen ist, dass wir die kraniale Anatomie in jeder Patientenposition, auch in Seiten- und Bauchlage, genau erfassen können." In ganz Taiwan wurde das System bereits in mehreren Krankenhäusern installier





