BP will sich bei Windenergie auf hoher See breiter aufstellen

Der Ölkonzern BP will sich bei seinem Vorstoss in das Geschäft mit der Windenergie auf hoher See breiter aufstellen. Das Unternehmen könnte für Projekte wie etwa in Japan Partner ins Boot holen oder auch in Firmen aus der Lieferkette investieren, sagte die für die erneuerbaren Energien zuständige BP-Managerin Anja-Isabel Dotzenrath der Nachrichtenagentur Reuters. «Öl- und Gasunternehmen leben und atmen seit jeher Partnerschaften. Fast jedes einzelne globale Projekt ist ein Joint-Venture.

Es ist tief in der DNA unseres Unternehmens verankert. Im Offshore-Wind ist das nicht anders.» Der Bereich habe allerdings ein paar Kinderkrankheiten, etwa bei den Lieferketten. Die Hersteller kämen dem Wachstum nicht hinterher. In Japan könne man im Offshore-Windbereich ohne einen japanischen Partner nicht erfolgreich sein, erklärt Dotzenrath. Ein lokaler Energieversorger müsse dabei helfen, die Genehmigungsprozesse voranzutreiben und die Netzanbindung sicherzustellen. Je nach Geschäft und Region gebe es für BP klare Anforderungen für Partnerschaften

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen, wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

SRFNEWS: Macron respektiert Schweizer Neutralität und hofft auf verstärkte VerteidigungskooperationDer französische Präsident Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er an der Medienkonferenz seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der NATO und der Schweiz Ausdruck.

BLİCK_SPORT: EM-Qualifikation: Israel – Schweiz in der Kathedrale der KorruptionIsrael gegen die Schweiz wird in einem kuriosen Kaff namens Felcsut ausgetragen, der Heimat von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident hat sich dort – trotz anhaltender Armut im Land – eine traumhafte Fussballwelt geschaffen. Grössenwahn mit fragwürdigen Geldflüssen.

PRESSEPORTAL_CH: Professorin Inge Herrmann wird an der Universitätsklinik Balgrist und der Universität Zürich berufenDie Universitätsklinik Balgrist und die Universität Zürich haben Professorin Inge Herrmann in ihr akademisches Team berufen. Inge Herrmann ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Sie war bisher als Professorin an der ETH Zürich und an der Empa tätig, wo sie auch weiterhin Aufgaben in Forschung und Lehre wahrnimmt. Am Balgrist hat Herrmann das Ingenuity Lab gegründet, das auf innovative Entwicklungen in den Bereichen medizinische Materialien und Technologien spezialisiert ist mit dem Ziel der Anwendung in der orthopädischen Weichteilforschung. Das Ingenuity Lab wird innovative Forschung und Entwicklung in den Bereichen Materialien, diagnostische Geräte und therapeutische Anwendungen in der Orthopädie vorantreiben. Unter anderem arbeitet das Team an neuen Gewebeklebetechnologien für minimal-invasive und roboter-gestützte Chirurgie. Mit Hilfe von chirurgischen Klebstoffen mit integrierten Sensoren sollen Infektionen und andere Komplikationen frühzeitig erkannt werden.

TAGESANZEİGER: Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnetDer Warzenbeisser hat seinen seltsamen Namen, weil Bauern die Heuschrecke früher angeblich an ihren Warzen knabbern liessen – in der Hoffnung, dass die ätzenden Verdauungssäfte des Insekts ihre Warzen heilen. Heute ist der Warzenbeisser in Europa vom Aussterben bedroht – genauso wie viele andere Tiere und Pflanzen. Der ganze Planet steckt in einer Biodiversitätskrise, die sich dadurch äussert, dass Arten 10 bis 100 Mal schneller verschwinden als im Laufe der vergangenen zehn Millionen Jahre. Viele Forschende gehen davon aus, dass sich die Welt derzeit mitten in einem gigantischen Massensterben befindet – ähnlich dem Aussterben der Dinosaurier in der Kreidezeit. Und die Lage ist offenbar noch schlimmer als gedacht.Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnet . «Nach unseren Ergebnissen ist ein Fünftel aller europäischen Tier- und Pflanzenarten, über die es Informationen gibt, vom Aussterben bedroht, sagt Hochkirch, der am Musée national d’histoire naturelle in Luxemburg forscht

POLİZEİCH: Wetternews: Ende der Warnlage vom 12. bis 15. November, wir ziehen BilanzWährend der dynamischen Wetterlage der letzten Tage jagte eine Front die andere.

