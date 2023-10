Box-Superstar Tyson Fury schlägt Ex-MMA-Fighter Ngannou nur knapp

Der Schwergewichts-Weltmeister siegte nur knapp gegen den Kameruner mit 2:1 Stimmen.tat sich in einem Box-Schaukampf in Riad in Saudi-Arabien gegen den früheren UFC-Athleten Francis Ngannou schwer. Der Brite siegte knapp mit 2:1 Richterstimmen.für mich in den letzten Jahren.» Das sagte Fury nach dem Kampf gegen den in Kamerun geborenen Widersacher. «Francis ist ein besserer Boxer, als wir alle gedacht haben.

»Ngannou beförderte bei seinem Debüt als Boxer Fury in der dritten Runde mit einem linken Haken sogar auf die Bretter. Der Französisch-Kameruner war einst Schwergewichts-Weltmeister des Mixed-Martial-Arts-Veranstalters UFC.Alexander Usyk zum Titel-Vereinigungskampf an. Fury ist Weltmeister des Verbandes WBC, Usyk hat die Gürtel von WBA, WBO und IBF in seinem Besitz. Wie der Termin ist auch der Austragungsort noch nicht festgelegt.

