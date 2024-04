Botswana möchte 20.000 Elefanten an Deutschland schenken

Der afrikanische Staat Botswana möchte Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ein Riesengeschenk machen. 20'000 Elefanten sollen an unsere Nachbarn abgegeben werden. Grund dafür sind Gesetzespläne der deutschen Umweltministerin.In Deutschland könnte der Elefant bald zur heimischen Flora und Fauna gehören – zumindest wenn es nach dem botswanischen Präsidenten Mokgweetsi Masisi geht. Gegenüber der"Der Grund dafür ist ein geplantes Verbot der deutschen Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Sie will die Einfuhr von Jagdtrophäen untersagen. Dafür hat Masisi aber kein Verständnis. Das Verbot fördere aus seiner Sicht die Armut und Wilderei in Botswana. Es schade seinem Land. Menschen würden von Elefanten angegriffen und totgetreten. Dörfer werden verwüstet und Ernten vernichtet. Die Jagd sei ein wichtiges Mittel, um den Bestand zu regulieren. Mit den geschenkten Elefanten sollen die Deutschen dann «zusammenleben, wie ihr es uns vorzuschreiben versucht», sagt der Präsiden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



fm1today / 🏆 34. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nimmt Deutschland auch 20'000 Elefanten auf?Botswana macht der Bundesrepublik ein spektakuläres Migrationsangebot. «Wir akzeptieren kein Nein», sagt der afrikanische Präsident

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Safari in Botswana: Okavango-Delta und Chobe National ParkTourismus und Naturschutz gehen hier Hand in Hand: Eine Safari durch das grösste Binnendelta der Welt, wo unvergessliche Begegnungen mit Wildtieren warten.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Skoda plant Einsteiger-Elektroauto für rund 25'000 EuroDie tschechische VW-Tochter Skoda plant einen vollelektrischen Kleinwagen namens Epiq.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Corona-Pandemie Deutschland: Aufregung um interne RKI-ProtokolleTrotz grossflächiger Schwärzungen geben die neu veröffentlichten Protokolle des deutschen Robert-Koch-Instituts Einblicke in die Diskussionen während der Pandemie. Manche Passagen werfen Fragen auf.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Sehr hohe Feinstaubwerte - Der Osterhase liefert 180'000 Tonnen SaharastaubÜbers Osterwochenende liegt Saharastaub über der Schweiz. Der Wüstensand hat so einiges auf dem Kasten.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Geschätzte 180’000 Tonnen Sahara-Staub am HimmelTrüber und gelber Himmel: Über die Schweiz hat sich eine aussergewöhnliche Menge an Sahara-Staub gelegt. Gemäss Prognosemodellen handle es sich umgerechnet um 180›000 Tonnen Staub am Samstag über der Schweiz, sagte Meteorologe Roman Brogli von SRF Meteo am Radio.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »