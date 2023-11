Bosnier wegen gewerbsmäßigem Betrug vor Gericht

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.Die Vordenkerin der Klimakleber: Was will diese Frau, die sich auf Autobahnen klebt und polarisiert wie kaum eine andere?

AARGAUERZEITUNG: Fingierte Unfälle, vorgetäuschter Diebstahl: Bosnier wegen Versicherungsbetrug verurteiltEin Bosnier hat sich an fingierten Unfällen beteiligt – er wurde wegen gewerbsmässigen Betrug s schuldig gesprochen. Doch er ist nur einer von 48 Personen, denen eine Beteiligung an den Taten vorgeworfen wurde. Zwei Beschuldigte sind auf der Flucht.

BLUENEWS_DE: Zürcher Gericht verurteilt Mann wegen Mords zu 20 JahrenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

NAU_LIVE: Zürcher Gericht verurteilt 48-Jährigen wegen Mord an seiner EhefrauEin 48-jähriger Türke wurde wegen Mord an seiner Frau zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Das Opfer brachte er 2021 mit einem Messer um.

SUEDOSTSCHWEIZ: Mann wegen Verhaftung vor GerichtEin Mann, der wegen Verhaftung im September 2022 hinter Gittern sitzt, wird dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach vorgeführt.

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

