Börsenweisheiten: Klischees mit gewisser Berechtigung

Hier findet man die erfolgreichen Anleger von Wallstreet gemäss Sprichwort im Sommer: Clam Bar in den Hamptons nahe New York.Für die Börse gibt es keine Kristallkugel. Wohin sich Aktienkurse morgen, in drei Wochen oder im nächsten Jahr bewegen, ist von zu vielen Faktoren abhängig.

Und dennoch: Seit jeher ist der Versuch, Aktienkurse zu antizipieren, Gegenstand verschiedener Disziplinen. Die Fundamentalanalyse beschäftigt sich genauso damit wie die technische Analyse und die Sentimentsanalyse. Und dann gibt es noch Börsenweisheiten. Sie sind weniger wissenschaftlich, haben ihren Kern aber oft in Marktanomalien, die zu einem gewissen Grad nachweisbar sind.Tatsächlich sind diese Klischees nicht völlig von der Hand zu weisen. «Grundsätzlich ist es so, dass die Weisheiten, die Sprüche nicht von ungefähr kommen», sagt Matthias Geissbühler, Investmentchef von Raiffeisen Schweiz. «Die haben auch eine gewisse Berechtigun

