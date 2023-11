Börsen-Ticker: Wall Street vor Fed-Zinsentscheid im Plus - SMI legt einen Zacken zu - UBS und Swiss Re steigen

Um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit informieren Amerikas Währungshüter über ihre weitere Geldpolitik. «Das hohe Wachstum der US-Wirtschaft und der unverändert enge Arbeitsmarkt lassen eigentlich nur eine Botschaft zu: Die Fed wird weitere Zinserhöhungen nicht ausschliessen und das aktuelle Niveau noch länger beibehalten», schreiben die Börsen-Experten von Index Radar.

Notenbankpolitik steht auch an diesem Abend mit dem Zinsentschied der US- Notenbank auf der Agenda. Sie dürfte wegweisend für die Märkte sein -"mindestens mal für den Rest des Jahres", so ein Händler. Zwar gilt es mehr oder weniger als gesetzt, dass die Währungshüter die Zinsen nicht anrühren.

Damit befindet sich der hiesige Markt in guter Gesellschaft. Auch in Europa und den USA haben die wichtigsten Indizes drei Monate in Folge Verluste eingefahren. Sorgen über das künftige Gewinnwachstum und eine mögliche Konjunkturabschwächung in einer Zeit, in der die Zinsen voraussichtlich noch länger hoch bleiben werden, erweisen sich als hartnäckige Belastungsfaktoren. In Europa ist das BIP zuletzt gar geschrumpft.

Im Fokus wird dann aber vor allem der oben erwähnte Zinsentscheid der US-Notenbank Fed stehen, der um 19 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der grössten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird. Damit bliebe er in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Das Fed hatte zuvor den Leitzins innerhalb von 16 Monaten elfmal angehoben.

