Börsen-Ticker: Wall Street startet vor Fed-Zinsentscheid im Plus - SMI legt einen Zacken zu - UBS und Swiss Re steigen

Allgemein wird erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter das Zinsniveau das zweite Mal in Folge unverändert belassen werden - erstmals seit fast zwei Jahren, wie Stephen Innes vonAsset Management anmerkte. Spannend ist jedoch vor allem, ob die Notenbank auf den folgenden Sitzungen noch einmal handelt.

"Wie weit lässt die Notenbank für weitere Zinsschritte nach oben die eine Tür offen oder sehen Anleger sogar durch einen kleinen Spalt in der anderen Tür zu Zinssenkungen etwas Licht durchscheinen - alles ist möglich und so auch jedwede Bewegung an den Börsen", fasst ein Händler zusammen.

Das wichtigste Ereignis für die Märkte findet heute allerdings erst am Abend nach Börsenschluss statt. Dann werden die US-Währungshüter die Ergebnisse ihrer vorletzten Zinssitzung in diesem Jahr publizieren. Zuvor dürfte der US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen mit dem-Arbeitsmarktbericht sowie den Zahlen für offene Stellen.

"Die BOJ erklärte, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik geduldig beibehalten werde, was in starkem Kontrast zur US-Notenbank steht, die versucht, die Inflation durch eine Straffung der Geldpolitik einzudämmen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Börsen-Ticker: Hoffnung auf Zinspause der Fed stützt Wall Street - Siemens Energy verunsichert AnlegerDie Anleger gehen an den US-Börsen etwas mutiger in eine ereignisreiche Woche.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: Wall Street wohl kaum bewegt nach Erholung - SMI mit Kursgewinnen - Zurückhaltung vor FedNach der Erholung zu Wochenbeginn dürften die US-Börsen am Dienstag erst einmal eine gemächlichere Gangart einschlagen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: US-Futures im Plus - SMI mit Kursgewinnen - US-Anleihen legen etwas zuDie US-Börse wird voraussichtlich mit Kursgewinnen in den Handel starten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI schliesst im Plus - Roche und Novartis hieven Kurs hochDie Schweizer Börse hat am Montag zugelegt.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: US-Futures im Plus - SMI mit Kursgewinnen - Roche bremstDie US-Börse wird voraussichtlich mit Kursgewinnen in den Handel starten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: US-Börse startet mit Verlusten - SMI rutscht ins Minus - Zurückhaltung vor FedNach der Erholung zu Wochenbeginn starten die US-Börsen am Dienstag erst einmal mit leichten Kursverlusten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕