Börsen-Ticker: US-Futures im Plus - SMI fester - Fed-Zinssitzung im Fokus

Das Fed dürfte am Mittwoch die Weichen für den Rest des Jahres an den Finanzmärkten stellen. «Die Chance, dass das Fed den Anlegern Geschenke macht, ist niedrig. Das Inflationsziel ist noch nicht erreicht», sagt ein Analyst. Die Marktteilnehmer sollten sich vielmehr auf ein «higher for longer»-Szenario einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau. Die meisten Beobachter gehen denn auch nicht von einer Leitzinsänderung aus.

Bevor das Fed überhaupt noch einmal erwäge, den Leitzins anzuheben, werde es sich wohl sicher sein wollen, ob sich das Wachstum wirklich gut halte. Ansonsten richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf Inflationszahlen aus Spanien.

