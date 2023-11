Börsen-Ticker : SMI vorbörslich freundlich - Adecco und Geberit steigen - Fed-Nullentscheid verleiht Flügel

Wie schon im September liess das Fed das US-Zinsniveau unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Anleger würden nun verstärkt darauf spekulieren, dass dies auch bei der nächsten Zinssitzung im Dezember so bleiben werde, hiess es im Handel. Während die Risikobereitschaft der Aktienanleger damit stieg, fielen am Anleihemarkt die Renditen.auch noch ein paar wichtige Midcaps mit ihren Q3-Zahlen auf dem Programm.

Dem Experten zufolge besteht bei der Gratwanderung der Fed auf der einen Seite das Risiko, mit einer zu straffen Politik eine harte Landung der Wirtschaft herbeizuführen, während eine zu laxe Politik die Inflation wiederbeleben könne. Würde bei den Zinsen noch eine Schippe draufgelegt, sei die Rezessionsgefahr äusserst hoch. Das Risiko, dass die bisherigen Massnahmen der Notenbank jegliche Bremswirkung verfehlten, sei ausserdem relativ gering.

Thematisiert wurde am Mittwoch auch, dass das US-Finanzministerium bei der Neuemission von Staatsanleihen mit einem überraschend niedrigen Volumen plant. Ausserdem wurde die Sorge vor nochmals steigenden Zinsen von schwächeren Wirtschaftssignalen gedämpft: Der Einkaufsmanagermanagerindex ISM signalisierte einen Rückgang der Aktivität in der Industrie.

Der Aktienkurs des Büroraum-Anbieters WeWork halbierte sich fast. Das «Wall Street Journal» hatte am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen geschrieben, WeWork bereite für kommende Woche einen Insolvenzantrag mit Gläubigerschutz vor. «Wir kommentieren keine Spekulationen», antwortete ein WeWork-Sprecher auf Anfrage zu dem Bericht.

