Börsen-Ticker: SMI startet mit klarem Plus - UBS und Barry Callebaut gefragt - zwölf neue Kursziele für Schweizer Aktien

Für Gesprächsstoff sorgen in Börsenkreisen auch die neusten Erhebungen von S&P Global Market Intelligence in Bezug auf die Positionierung der Leerverkäufer. So hat sich beim Sensorenhersteller das Volumen der (aus)geliehenen Titel innerhalb von nur einem Monat mit 28 Prozent aller ausstehenden Aktien nahezu vervierfacht, wie AWP schreibt.

Damit befindet sich der hiesige Markt in guter Gesellschaft. Auch in Europa und den USA haben die wichtigsten Indizes drei Monate in Folge Verluste eingefahren. Sorgen über das künftige Gewinnwachstum und eine mögliche Konjunkturabschwächung in einer Zeit, in der die Zinsen voraussichtlich noch länger hoch bleiben werden, erweisen sich als hartnäckige Belastungsfaktoren. In Europa ist das BIP zuletzt gar geschrumpft.

Das wichtigste Ereignis für die Märkte findet heute allerdings erst am Abend nach Börsenschluss statt. Dann werden die US-Währungshüter die Ergebnisse ihrer vorletzten Zinssitzung in diesem Jahr publizieren. Zuvor dürfte der US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen mit dem-Arbeitsmarktbericht sowie den Zahlen für offene Stellen.

Im Fokus wird dann aber vor allem der oben erwähnte Zinsentscheid der US-Notenbank Fed stehen, der um 19 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der grössten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird. Damit bliebe er in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Das Fed hatte zuvor den Leitzins innerhalb von 16 Monaten elfmal angehoben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Börsen-Ticker: Schweizer Vorbörse uneinheitlich - Nur ein SMI-Titel im MinusDie Schweizer Börse wird wohl ohne klare Tendenz in den Handel starten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI schliesst im Plus - Schweizer Börse tendiert seitwärtsDie Schweizer Börse hat am Dienstag keine klare Richtung gefunden.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI startet mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Fed-Zinsentscheid im FokusDer Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Fed-Zinsentscheid im FokusDer Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Analyst sieht Logitech 14 Prozent höherDer Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Kursgewinnen - Roche bremst - Sandoz unter DruckDer Schweizer Aktienmarkt hat nach einem negativen Start mittlerweile ins Plus gedreht.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕