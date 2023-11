Börsen-Ticker: SMI startet im Plus - Zehn neue Kursziele - US-Zinssitzung im Fokus

Die Marktteilnehmer sollten sich auf ein «higher for longer»-Szenario des Fed einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau, heisst es am Markt weiter. Die meisten Beobachter gehen nicht von einer Leitzinsänderung aus. Zudem gilt aktuell am Markt auch eine Zinsanhebung im Dezember als eher unwahrscheinlich. Neben dem Fed werden auch die Bank of Japan (Mittwoch) und die Bank of England (Donnerstag) ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.

Bevor das Fed überhaupt noch einmal erwäge, den Leitzins anzuheben, werde es sich wohl sicher sein wollen, ob sich das Wachstum wirklich gut halte. Ansonsten richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf Inflationszahlen aus Spanien.verlieren in der Spitze jeweils rund zwei Prozent auf 88,77 beziehungsweise 83,71 Dollar je Fass. Die Furcht vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas hatte dieam Freitag gut drei Prozent in die Höhe getrieben.

Im Fokus der Anleger stehen die Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten einen Rückgang des BIP um 0,3 Prozent. Damit geht die Wirtschaft voraussichtlich wieder auf Talfahrt, nachdem sie sich im Frühjahr stabilisiert hatte. Zudem blicken die deutschen Investoren auf die Verbraucherpreise für Oktober. Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Teuerungsrate auf 4,0 Prozent.

Neben den geopolitischen Sorgen haben die Investoren weiterhin zahlreiche Quartalsergebnisse von Unternehmen zu verarbeiten - bisher haben diese ein eher durchzogenes Bild gezeigt. Gleichzeitig müssen sich die Marktteilnehmer auch auf ein"higher for longer"-Szenario einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau.

