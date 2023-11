Börsen-Ticker: Schweizer Vorbörse mit Kursgewinnen - Alle SMI-Titel im Plus

Bevor das Fed überhaupt noch einmal erwäge, den Leitzins anzuheben, werde es sich wohl sicher sein wollen, ob sich das Wachstum wirklich gut halte. Ansonsten richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf Inflationszahlen aus Spanien.verlieren in der Spitze jeweils rund zwei Prozent auf 88,77 beziehungsweise 83,71 Dollar je Fass. Die Furcht vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas hatte dieam Freitag gut drei Prozent in die Höhe getrieben.

Im Fokus der Anleger stehen die Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten einen Rückgang des BIP um 0,3 Prozent. Damit geht die Wirtschaft voraussichtlich wieder auf Talfahrt, nachdem sie sich im Frühjahr stabilisiert hatte. Zudem blicken die deutschen Investoren auf die Verbraucherpreise für Oktober. Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Teuerungsrate auf 4,0 Prozent.

Neben den geopolitischen Sorgen haben die Investoren weiterhin zahlreiche Quartalsergebnisse von Unternehmen zu verarbeiten - bisher haben diese ein eher durchzogenes Bild gezeigt. Gleichzeitig müssen sich die Marktteilnehmer auch auf ein"higher for longer"-Szenario einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau.

20MİN: Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden.

SWİSSİNFO_DE: Wie der Schweizer Tourismus vom Klimawandel profitieren könnteHitzeflucht Der Klimawandel könnte dazu führen, dass tiefer gelegene Alpenorte in Europa künftig ihren Skibetrieb einstellen müssen. Für Sommertourist:innen könnten sie jedoch zu hitzefreien Oasen werden.

TAGESANZEİGER: Gewalt in der Erziehung: 160’000 Schweizer Kinder erhalten OhrfeigenNoch immer sind viele Kinder von Körperstrafen und Demütigungen betroffen. Ein Gesetz soll jetzt Gegensteuer geben. Kinderschutz-Präsidentin Yvonne Feri sagt, was künftig noch erlaubt sein soll.

BAZONLİNE: Schiedsrichtermangel im Schweizer Fussball: Es fehlt an Unparteiischen – schuld sind auch die MedienSeit Jahren gibt es im Schweizer Fussball zu wenige Schiedsrichter. Der Grund: ihr schlechter Ruf. Ein Pilotprojekt aus der Region Basel könnte nun die landesweite Wende einleiten.

BERNERZEİTUNG: Bärn-Ticker: Auto in Niederwangen in Baum geprallt – zwei Frauen verletzt | 16-Jähriger rast auf Töff in Thun mit 76 durch 30er-ZoneKurz und bündig: Was in und um Bern auch noch passiert – in unserem Ticker.

SCHWEİZERBAUER: Eine Übersicht über die Vielfalt auf Schweizer GetreidefeldernLetztes Jahr war die hiesige Brotgetreidefläche gut 81’000 Hektaren gross. Brotgetreide ist die häufigste Ackerkultur in der Schweiz. Die Bauern setzen auf neue wie auch auf alte Sorten. Das einst wichtigste Schweizer Brotgetreide spielt heute nur noch eine Nebenrolle.

