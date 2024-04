Börsen-Ticker: Schweizer Aktienmarkt erneut tiefer - 19 von SMI-Titeln vorbörslich im Minus - Swiss Re sinkt nach CEO-Wechsel - Dollar nahe 91 Rappen

19 von 20 SMI-Titel sind vorbörslich im Minus. Einzig Sika steigt nach Ankündigung einer Übernahme leicht (0,2 Prozent). Swiss Re fallen nach der Ankündigung eines CEO-Wechsels 1,25 Prozent. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 88,99 US-Dollar.

Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um einen Cent auf 85,14 Dollar.

