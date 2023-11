Börsen-Ticker: Kursgewinne an der Wall Street erwartet - SMI fester

Die Anleger begrüssten es offenbar, dass der militärische Vorstoss Israels im Gazastreifen begrenzter als erwartet ausfalle, kommentierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage könne die Stimmung aber schnell wieder kippen, zumal eine ereignisreiche Woche mit wichtigen Inflations- und Konjunkturdaten sowie dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch bevorstehe.

Am Montag sah die Nachrichtenagenda indes noch überschaubar aus. Die Aktien von McDonald?s verteuerten sich vorbörslich um 2,6 Prozent, nachdem die Schnellrestaurantkette mit ihren Zahlen für das dritte Quartal positiv überrascht hatte. Richtig Fahrt nimmt die US-Berichtssaison erst in den kommenden Tagen auf.

Das Fed dürfte am Mittwoch die Weichen für den Rest des Jahres an den Finanzmärkten stellen. «Die Chance, dass das Fed den Anlegern Geschenke macht, ist niedrig. Das Inflationsziel ist noch nicht erreicht», sagt ein Analyst. Die Marktteilnehmer sollten sich vielmehr auf ein «higher for longer»-Szenario einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau. Die meisten Beobachter gehen denn auch nicht von einer Leitzinsänderung aus.

