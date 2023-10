Boris Johnson wird Moderator und Kommentator bei GB News

Grossbritanniens Ex-Premierminister Boris Johnson (59) hat einen weiteren neuen Job . Am Freitag kündigte er an, künftig für den konservativen Fernsehsehsender GB News arbeiten zu wollen. «Ich werde bei diesem bemerkenswerten neuen TV-Sender meine ungeschminkten Ansichten über alles teilen – über Russland, China, den Krieg in der Ukraine», sagte er in einer Videobotschaft.

Johnson schreibt auch Kolumnen für Boulevardzeitung «Daily Mail» Johnson war im Sommer 2022 nach mehreren Skandalen auf Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten. Vor wenigen Monaten gab er auch sein Mandat im Parlament auf. Als er wenig später ankündigte, nun Kolumnist für die Boulevardzeitung «Daily Mail» zu werden, brachte ihm dies Kritik einer Aufsichtsstelle ein.

