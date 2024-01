Bombenanschlag von Lockerbie: Jaswant Basuta entging knapp dem Tod

Am 21. Dezember 1988 zerfetze eine Bombe über Lockerbie eine Boeing 747 von Pan Am, 270 Menschen starben. Jaswant Basuta verpasste den Flug in letzter Sekunde. Wie es dazu kam. Das zertrümmerte Cockpit der Boeing 747 in Lockerbie: 259 Insassen starben und elf Menschen am Boden.Das zertrümmerte Cockpit der Boeing 747 in Lockerbie: 259 Insassen starben und elf Menschen am Boden.PA103 von Pan Am am 21.

Dezember 1988 von London nach New York fliegen wollten, die Reise aber kurzfristig umbuchten, stornierten oder nicht antraten. Sie alle verdanken diesem Umstand ihr Leben. Aber keiner von ihnen ist dem Tod wohl in letzter Sekunde derart ‒ und das absolut unfreiwillig ‒ von der Schippe gesprungen wie der US-Amerikaner Jaswant Basuta. Der damals 47-jährige Automechaniker war aus den USA über Großbritannien nach Belfast in Nordirland gereist, um an einer großen Hochzeit als Gast teilzunehmen. Am 21. Dezember 1988 wollte er dann von London aus mit PA103 zurück in die USA fliege





aeroTELEGRAPH » / 🏆 39. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kiews Forderung, Ukrainer im Ausland sollten zur Armee, stürzt Deutschland in Verwirrung. Soll man die Männer in den Tod schicken? Oder soll man sie schützen?Ja, was denn nun? Soll man sie ausliefern oder nicht? Die Forderung aus Kiew, Ukrainer im Ausland sollten gefälligst an die Front, ist auf Deutschlands politische Klasse herabgestürzt wie ein Habicht in eine Hühnerschar. Justizminister Marco Buschmann stellte sich schützend vor die kriegstüchtigen Männer.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Hanfmedizin: Wunderheilungen und Hoffnung für schwerstkranke PatientenDas alte Sprichwort „Todgesagte leben länger“ stimmt tendenziell nicht: Sie sterben vielleicht noch nicht sofort aber doch schneller als die meisten anderen. Dennoch gibt es Ausnahmen, die dann von Ohr zu Ohr getragen werden: Hoffnungslose Fälle haben auf dem Sterbebett gekämpft und sind wieder aufgestanden, um weiter zu leben, als wäre nichts gewesen. Viele dieser Wunderheilungen werden seit vielen Jahren auf Hanfmedizin zurückgeführt und auch öffentlich wahrgenommen. Rick Simpson will mit seinem Hanfölextrakt Menschen sicher vom Krebs heilen können sowie viele Menschen davon berichten, wie sie allein durch den Hanf dem Tod ein Schnippchen schlagen konnten. Das sind die Extrembeispiele von denen unter Schizophrenen, Epileptikern, ADHS Patienten, Schmerzpatienten und anderen schwerstkranken Patienten viele ebenfalls von der wundersamen Wirkung berichten können, ohne dass sie ansonsten direkt gestorben wären. Es gibt jedoch viele weitere weniger schwerwiegende Erkrankungen, die jedoch die Lebensqualität oder auch -Erwartung beträchtlich mindern können

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»Das Staatssekretariat für Migration rechnet für das aktuelle Jahr mit 30’000 Asylgesuchen. Die SVP warnt vor einer 10-Millionen-Schweiz und Zuständen wie in Deutschland. Die Grünen fordern, die humanitäre Tradition weiterhin zu pflegen und Zugewanderte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Asyl-«Arena» flogen folglich die Fetzen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Die Vorteile einer Freigabe von Cannabis zu GenusszweckenEine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken hat im Gegensatz zum Verbot des natürlichen Rauschmittels viele Vorteile. In den verschiedensten Bereichen lässt sich wahrnehmen, dass ein gesetzlich gestatteter Zugang zu einem geregelten Cannabismarkt mit positiven Veränderungen einhergeht, die sich nicht mehr von der Hand weisen lassen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

28. Dezember 2023: Die Nachrichten des Tages im ÜberblickSVP: Favorit nach Chiesa-Abgang | Super-Franken schafft Probleme | Dick Marty ist tot | Corona-Welle auf sehr hohem Niveau | Opernhaus darf aufstocken | Odermatt knapp geschlagen

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Rorschacher Stadtpräsident legt Berufung gegen Verurteilung einAn einer Informationsveranstaltung der Stadt Rorschach Ende März 2022 sagte Präsident Robert Raths zu einem heute 46-jährigen Mann, er habe Hausverbot. Weil dies nicht stimmt, sprach das Kreisgericht Rorschach Raths Anfang Dezember schuldig. Neben der bedingten Geldstrafe muss Raths eine Entschädigung von knapp 4000 Franken bezahlen. Doch Raths will das Urteil des Kreisgerichts nicht akzeptieren und zieht es an die nächste Instanz weiter. Dies bestätigt auf Anfrage sein Verteidiger, der St. Galler Anwalt Walter Locher

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »