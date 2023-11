Bolivyalı Patatesler: San Isidro'da Geleneksel Bir Gelir Kaynağı

Mit einem wackeligen Kleinbus geht es über ein kurvenreiche, staubige Strasse nach San Isidro: Ein kleines indigenes Dorf in der Gemeinde Morochata in Zentralbolivien, gelegen auf fast 4000 Meter Höhe, in der Anden-Gebirgskette. Trotz der grossen Höhe wachsen in San Isidro traditionelle bolivianische Kartoffelsorten – sogenannte «papas nativas». Die Nähe zum Äquator macht das Klima in Bolivien auch auf 4000 Meter mild und den Boden fruchtbar

. Der Kartoffelanbau ist denn auch die Haupteinkommensquelle der rund 600 Dorfbewohnerinnen und -bewohner. Unterstützt wird die Dorfgemeinschaft dabei von einer Schweizer Hilfsorganisation. Susana Mejillones von Helvetas kennt das Potenzial bolivianischer Kartoffeln: «In Bolivien gibt es über 1500 verschiedene Kartoffelsorten. Bolivien ist das Land mit dem grössten Kartoffelkonsum weltweit – 126 Kilos werden hier pro Kopf pro Jahr gegessen.» Am besten würden die Kartoffeln in subtropischen Zonen wachsen, in 3500 bis 4000 Metern Höhe. Die bekannteste Kartoffelsorte sei pinta boca, die «Mund-Bemaler-Kartoffel». «Sie heisst so, weil einem die Schale dieser Kartoffel beim Essen die Lippen violett färbt. Auch Candelero ist beliebt, eine rote Kartoffel.» Vom «Arme-Leute-Essen» zur GourmetkartoffelBauer Jorge Buendía zeigt stolz seinen Rasensprenger. Wie die meisten Dorfbewohner spricht er die indigene Sprache Quechua und gebrochenes Spanisc

