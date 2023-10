Bodenkämpfe in Gaza: Was Israels Führung unter der «neuen Kriegsphase» versteht

Körnige Fotos zeigen Panzer im Wüstensand: In der Nacht zum Samstag sind israelische Truppen in den Gazastreifen eingedrungen. Nicht zum ersten Mal ist dies geschehen in diesem seit mehr als drei Wochen tobenden Krieg. Doch diesmal ist es kein kurzer, schneller Vorstoss.

Die Panzer sind gekommen, um bis auf weiteres zu bleiben. Der Krieg am Boden ist damit eröffnet – nicht mit der vorab viel diskutierten grossen Offensive, sondern in einem ersten Schritt, dem ein stetig ausgebauter Einsatz folgen dürfte. Überraschungen aller Art aber sind nicht ausgeschlossen, sondern Teil der Strategie. (Lesen Sie zum Thema auch die ArtikelKlar ist: Der Gaza-Krieg ist in eine «neue Phase» getreten.

Premierminister Benjamin Netanyahu schwor die Nation dabei auf einen «langen und schwierigen Krieg» ein, den er als «unseren zweiten Unabhängigkeitskrieg» bezeichnete. Zwei Ziele definierte er: die Zerstörung der Hamas und die Rettung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln, deren Zahl nach neuen Erkenntnissen auf 230 erhöht werden musste. headtopics.com

Die Angehörigen der Geiseln befürchten jedoch das genaue Gegenteil. Der Beginn des Bodeneinsatzes hat die Familien deshalb alarmiert. «Keiner aus dem Kriegskabinett hat sich die Mühe gemacht, sich mit den Familien der Geiseln zu treffen, um zu erklären, ob die Bodenoperation das Wohlergehen der Geiseln gefährdet», hiess es in einer Erklärung des Familien-Forums, in dem sich die Angehörigen zusammengeschlossen haben.

Erst nach schweren Vorwürfen und der Drohung, eine grosse Protestveranstaltung zu organisieren, traf sich Netanyahu nun kurzfristig mit Vertretern der Angehörigen. Sie forderten hinterher, dass Israel nichts unternehme, was die Geiseln gefährden könne.Ihr Lösungsvorschlag heisst «alle gegen alle» – eine Entlassung von bis zu 6000 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln. headtopics.com

Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza anIsraels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas… Weiterlesen ⮕

Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza auf ++ Weiter Raketenangriffe auf israelische StädteIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Neue Gefechte an Israels Grenze zum Libanon ++ Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza aufIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israel greift Terrorzellen in Gaza an ++ Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza aufIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Netanyahu: «Zweite Phase des Gaza-Kriegs hat begonnen» ++ Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza aufIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Neue Gefechte an Israels Grenze zum Libanon ++ Erneuter WHO-Appell für humanitäre Feuerpause im GazastreifenIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕