Boac-Boeing-747 wird in Stücken verkauft - ab 11,99 Pfund

Mit 694 produzierten Exemplaren ist die Boeing 747-400 die am häufigsten gebaute Version des Vierstrahlers. Von den einst knapp 700 Flugzeugen sind heute nur noch 25 im Einsatz, neben Air China auch bei Lufthansa. Einige der ausrangierten Jets dienen mittlerweile als Hochzeitslocation,Nach ihrem Aus bei British Airways hat Ecube Solutions 18 Boeing 747-400 übernommen und 17 verschrottet und recycelt.

Über 300 Objekte können Interessierte kaufen, wie ein Sprecher von Ecube jetzt mitteilt. Das günstigste Stück 747-400 für zu Hause 11,99 Pfund (umgerechnet 13,68 Euro) und ist die Platzanzeigetafel aus der Economy-Class. Für knapp 25 Pfund können sich Interessierte zwischen einem Sicherheitsspiegel und der originalen Notfalltaschenlampe entscheiden.

