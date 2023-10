Blutbad in Kleinstadt im Nordosten der USA

Ein Schütze hat in einer kleinen Stadt im Nordosten der USA ein Blutbad mit mehreren Toten und Verletzten angerichtet. Es gebe mehrere Todesopfer, teilte die Polizei am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Lewiston im US-Bundesstaat Maine mit, ohne Zahlen zu nennen. Die Lage sei noch zu unklar.Polizeikräfte versammeln sich vor einer Gaststätte. Ein Schütze hat in Maine mehrere Menschen getötet und verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Etwa zehn Kilometer von Lewiston entfernt fanden Einsatzkräfte das Auto des Gesuchten, einen kleinen weissen SUV. Die Polizei suchte den Täter mit Hunderten Kräften. Die Bevölkerung in der Gegend wurde aufgerufen, Häuser nicht zu verlassen. Mehrere Schulen blieben geschlossen. Am Donnerstag weitete die Polizei die Sicherheitshinweise auf weitere Orte rund um Lewiston auf, da der Täter auch viele Stunden nach der Attacke noch nicht gefasst war.

US-Medien berichteten, es seien Strassensperren errichtet und Hubschrauber angefordert worden. Für 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) kündigten die Sicherheitsbehörden eine Pressekonferenz zu dem Angriff an.Lewiston hat etwas weniger als 40 000 Einwohner und liegt im Bundesstaat Maine, etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der Ostküste der USA. headtopics.com

In den USA gehören Amokläufe und tödliche Schiessereien auf traurige Weise zum Alltag. Schusswaffen sind dort leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. Regelmässig erschüttern blutige Attacken mit vielen Opfern das Land - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei grossen Veranstaltungen.

Auch der Bürgermeister der Nachbarstadt Auburn, Jason Levesque, zeigte sich bestürzt. Angst, Panik und Sorge hätten sich unter den Einwohnern breitgemacht, sagte er Reportern. «Man kann für so etwas trainieren, aber vollständig vorbereitet sein kann man nie», fügte er hinzu. Auburn ist etwa 1,5 Kilometer von Lewiston entfernt. headtopics.com

suedostschweiz »

