BLS plant den Bau einer neuen Werkstätte in Oberburg

Nach zwei Jahren sind die Pläne bereits fertig, die BLS legt das Projekt für die neue Werkstätte in Oberburg auf. Widerstand ist hier bisher kaum laut geworden.Ihre Tage sind gezählt: Die BLS will die heutige Werkstätte Oberburg durch einen Neubau ersetzen.ist es her, dass die Bahn die Katze aus dem Sack liess. Ende Februar 2022 liess sie die Öffentlichkeit wissen, sie werde ihre umstrittene neue Werkstätte nun nicht im Westen der Stadt Bern, sondern beim Bahnhof Oberburg realisieren.

Dort, noch auf Boden der Stadt Burgdorf, unterhält sie schon seit Jahr und Tag einen Teil ihrer Fahrzeuge. Der Betrieb stammt aus den Zeiten der Vorgängerbahnen im Emmental, die zuletzt unter dem Namen Regionalverkehr Mittelland (RM) auftraten.öffentlich auf. Geplant ist, die heutige Anlage abzureissen und durch einen Neubau ein kleines Stück emmeaufwärts zu ersetzen. Das hat den Vorteil, dass das Areal auch während der Bauzeit, zumindest in Teilen, für die Unterhaltsarbeiten weiter genutzt werden kan

BLS Werkstätte Oberburg Neubau Bahnhof Burgdorf

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BernerZeitung / 🏆 1. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BKW, BLS, GVB: Grosser Rat verlangt Gesetz über BeteiligungenDer Grosse Rat möchte die Leine für Firmen mit kantonaler Beteiligung kürzen – und sie bei den Kompetenzen länger lassen.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Unfall in Köniz: BLS-Zug prallt im Liebefeld in ein AutoIn Köniz blieb ein Personenwagen auf einem Bahnübergang stehen und wurde von der S6 erfasst. Die Strecke ist bis ca. 23 Uhr unterbrochen.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Frankreich erwägt Bau einer Anlage zur erneuten Uran-AnreicherungFrankreich erwägt den Bau einer eigenen Anlage zur Wiederanreicherung von Uran, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Neben dem Wirtshaus Eichhof entsteht ein Wohnhaus – ein bestehender Bau muss dafür weichenAn der Obergrundstrasse 106, angrenzend an das Wirtshaus Eichhof, ist ein Neubau geplant. Unter dem Garten entsteht eine Tiefgarage.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schwarzarbeit auf dem Bau: SVP fordert bessere KontrollenEinige Baufirmen in der Schweiz sollen illegale Arbeiter aus den Balkanstaaten zu Tieflöhnen beschäftigen, was zu systematischer Schwarzarbeit und Betrug an verschiedenen Versicherungen führt. Die St. Galler SVP fordert gleiche Regeln für alle Unternehmer und bessere Kontrollen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Spatenstich: Pistor startet mit dem Bau der Verteilzentrale OstschweizRothenburg (ots) - Heute hat die Grosshändlerin Pistor in Sennwald SG den Startschuss für Ihre Verteilzentrale Ostschweiz gegeben. Die Investition für das Logistikgebäude...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »