Blockschlag auf der Berninastrasse - Strasse gesperrt

Wegen eines Blockschlags ist die Berninastrasse derzeit gesperrt. Mehrere Steine unterschiedlicher Grösse haben am Donnerstagabend die Strasse erreicht, wovon ein Grossteil im Hang über der Strasse zum Stillstand gekommen ist. Der Blockschlag ereignete sich unmittelbar im Bereich der aktuellen Baustelle zum Ausbau der Berninastrasse zwischen Pisciadell und S. Carlo, heisst es in der Mitteilung des Kantons Graubünden.

Die geologische Beurteilung zeigt demnach, dass sich rund 1000 Kubikmeter Gestein gelöst haben. Ein Grossteil wurde durch die temporär installierten Schutzvorrichtungen oberhalb der Baustelle zurückgehalten. Sofortmassnahmen eingeleitet Um die Strasse möglichst schnell wieder dem Verkehr übergeben zu können, leitete das Tiefbauamnt noch am Freitag verschiedene Sofortmassnahmen ein.

