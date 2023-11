Deutscher Uno-Diplomat: Die Blockierung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine durch den Westen im März 2022 habe allen geschadet – «aber vor allem den Menschen in der Ukraine » Im Frühling 2022 fanden in Istanbul Gespräche zwischen der Ukraine und Russland statt. Sie scheiterten.

Woran das lag, haben langjährige Insider der Weltpolitik für den Blog Es handelt sich um Michael von der Schulenburg, frühere Führungsfigur in der Uno, den emeritierten Professor für Politikwissenschaften Hajo Funke und den Nato-General a. D. Harald Kujat. Ende März sei eine Stellungnahme mit Bestimmungen rund um einen Frieden entstanden. Demnach hätte die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichtet, ein EU-Beitritt wäre eine Option geblieben. Die Zukunft der Krim wäre in bilateralen Gesprächen zu bestimmen gewesen. Laut dem Bericht fand die Stellungnahme auch im Westen zunächst Zustimmung. Erst am Nato-Gipfel in Brüssel kurz darauf wurde beschlossen, die formulierten Ziele nicht zu unterstützen. Anfang April wurden die Verhandlungen abgebroche





